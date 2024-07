Incidente a Melegnano, bimbo di due anni travolto da uno scooter

Un bambino di due anni è rimasto ferito al volto dopo essere stato travolto da uno scooter in via Monte Grappa a Melegnano (hinterland Sud di Milano) nel pomeriggio di lunedì 8 luglio.

Tutto è successo poco dopo le 16.15, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’incidente sia avvenuto nei pressi del civico 79 quando lo scooter guidato da un ragazzo di 26 anni, per cause ancora da accertare, ha centrato il bimbo di due anni.

L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza, l’elisoccorso e un’automedica. Il bimbo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Papa Giovanni di Bergamo a causa di un trauma al volto, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Meno gravi i traumi riportati dal 26enne, accompagnato in codice verde al pronto soccorso di Melegnano per un trauma al volto, alla gamba e a un braccio.