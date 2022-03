Tragico schianto fra tre auto sulla Provinciale: otto feriti, moglie e marito gravissimi

L'auto che fa inversione, le altre che non riescono a frenare e la centrano in pieno. Gravissimo incidente stradale domenica sera sulla strada provinciale 40, la Binasca, a Melegnano. Stando alle primissime informazioni finora raccolte, lo schianto - avvenuto alle 18.30, poco dopo il concessionario - avrebbe coinvolto almeno tre vetture.

Secondo i primissimi riscontri, a causare lo schianto sarebbe stata una manovra vietata di una delle vetture, una Fiat Punto, che avrebbe effettuato una inversione a "U" in un tratto in cui è proibito. Inevitabile l'impatto con altre due macchine - una Golfr è una BMW - che arrivavano dalla stessa direzione e che non sarebbero riuscite a evitare il veicolo.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco - che hanno dovuto liberare i feriti dalle lamiere delle vetture -, i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e gli equipaggi di sette ambulanze, due auto mediche e un elicottero del 118.

Pesantissimo il bilancio dei feriti, che sono otto, tra cui due bimbi di 6 anni e tre ragazzini di 10, 15 e 17 anni. Due persone sono in ospedale in coma: le loro condizioni sono critiche. Si tratta di moglie e marito: una 41enne ricoverata al Niguarda con un trauma cranico e un 46enne, che guidava, con un trauma addominale, trasportato al Policlinico. Altri tre degli automobilisti coinvolti sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice giallo, mentre altri due sono finiti in ospedale in codice verde.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire con precisione le cause dello schianto e accertare eventuali responsabilità.