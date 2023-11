Michael Magri morto in un incidente in scooter: il suo Tmax si è spezzato in due

È Michael Magri il ragazzo di 26 anni morto martedì in un tragico incidente stradale a Mazzo di Rho. Il giovane, stando a quanto finora appreso, viaggiava a bordo di un Tmax che in via Grossi è finito contro una Skoda Fabia guidata da una donna di 67 anni. Nell'impatto, violentissimo, lo scooterone del 26enne si è letteralmente spezzato in due. Trasportato all'ospedale Sacco, Michael è stato dichiarato morto poco dopo.

Da quello che è stato ricostruito finora dagli agenti della polizia locale di Rho, l'auto arrivava da via Grossi per svoltare in via Sartirana. Lo scooter arrivava dalla parte opposta: via De Gasperi in direzione Terrazzano. Alla base dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza di uno dei due mezzi.

Papà di un bimbo piccolo, Michael aveva un passato nel mondo delle moto da cross. Tante sui social le foto che lo ritraggono sulle sue motociclette, sempre con il numero 974. Proprio sulla pagina social a lui dedicata il triste messaggio d'addio: "E il Michael è volato in cielo, buon viaggio".