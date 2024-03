In moto volano giù dal ponte: gravi uomo e donna

Una coppia di Milano, lui 63 anni e lei 58, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto in Valtrebbia, nel Piacentino, nel tardo pomeriggio di sabato 23 marzo. Erano in sella a una moto Ktm e stavano percorrendo la strada provinciale che collega Travo a Statto: all'improvviso, per cause che sta ancora accertando la polizia stradale di Piacenza, la moto è uscita di strada all'altezza di un piccolo ponte. I due motociclisti sono stati sbalzati insieme al mezzo oltre il parapetto finendo nel fossato dopo un volo di alcuni metri.

Per soccorrerli sono intervenuti i vigili del fuoco di Bobbio e quelli di Piacenza con il nucleo specializzato Saf. Insieme a loro l'automedica del 118 di Bobbio e due ambulanze della Pubblica di Travo e della Valnure in postazione a Rivergaro. In supporto anche personale del Soccorso Alpino.

I due feriti sono stati recuperati dai soccorritori grazie anche alla collaborazione di un elicottero del 118 giunto in volo notturno da Brescia. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Piacenza, mentre la donna è finita in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma. Lei sarebbe in condizioni più gravi. Sul posto due pattuglie della polizia stradale di Piacenza per i rilievi.