Sorpasso azzardato: minicar si ribalta e si schianta contro un paletto

Incidente stradale in centro a Milano, domenica mattina quasi a mezzogiorno, tra una minicar e un autobus di Atm. È successo in via Molino delle Armi. Secondo quanto riferito, il conducente della minicar (una Citroen Ami) avrebbe tentato di sorpassare in un punto in cui la corsia diventa più stretta.

A causa della manovra, avrebbe perso il controllo della vettura, che si è ribaltata abbattendo un paletto posizionato sul marciapiedi. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un autobus. Non viene segnalato l'intervento dei sanitari del 118, mentre sul posto si è recata una squadra di emergenza di Atm.