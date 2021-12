Si schianta contro un muro con l'auto e poi ha un malore: morto

Lo schianto in auto contro un muro di recinzione, poi il malore e la morte in ospedale. Un uomo di 81 anni è deceduto poco dopo essere stato soccorso in condizioni molto gravi nel pomeriggio di giovedì, a Misinto (Monza e Brianza), dopo un incidente. La chiamata di emergenza ai soccorsi è scattata intorno alle 15 quando la vettura con l'anziano al volante è finita contro una recinzione in via Europa, dopo aver perso il controllo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Seregno. Secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza l'uomo sarebbe uscito da solo dal veicolo ma all'arrivo dei mezzi sanitari, durante la valutazione medica, la situazione si sarebbe aggravata e il 81enne avrebbe accusato un malore.

In via Europa è atterrato così anche l'elisoccorso che ha trasferito l'uomo in codice rosso, in gravi condizioni, con le manovre di rianimazione in corso all'ospedale Niguarda di Milano. Una volta giunto al nosocomio, è stato dichiarato morto. L'uomo era residente a Cogliate (Mb).