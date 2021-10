Notte di incidenti in monopattino a Milano: grave un ragazzo di 27 anni

Nella notte sono avvenuti alcuni incidenti che hanno coinvolto dei monopattini e bici elettriche, la cosiddetta micromobilità elettrica a Milano. Il sinistro più grave è stato in via Niccolini (zona Chinatown) intorno alle 3: un 27enne è in gravi condizioni, soccorso in codice rosso.

Per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra. Stabilizzato sul posto da Areu con un'ambulanza e un'automedica, è stato portato al Policlinico. Le sue condizioni sono preoccupanti.

Un'altra ragazza, intorno a mezzanotte, è caduta in corso Magenta. E' scivolata ed è rimasta lievemente ferita. I sanitari l'hanno portata al Fatebenefratelli per alcuni controlli, ma non è in pericolo di vita. Tanto spavento e qualche contusione. Un'altra donna, poi, 35 anni, è rimasta ferita in via Zara alle 7: anche per lei nulla di grave, ma è intervenuto il personale del 118. In tutti gli incidenti sono intervenuti anche gli agenti della Locale per ricostruire le dinamiche.