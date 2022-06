Cade dal monopattino elettrico: uomo grave dopo incidente a Milano

Un uomo di 34 anni si trova in gravi condizioni dopo un incidente stradale mentre viaggiava a bordo di un monopattino elettrico. In via Caldera, all'altezza del civico 65, il 34enne ha perso il controllo del mezzo ed è caduto al suolo.

Sul posto, in zona San Siro, è intervenuto il personale sanitario. Dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Niguarda in condizioni critiche.

I rilievi per capire la dinamica dell'incidente sono stati realizzati dagli agenti della polizia locale di Milano.