Sbanda col monopattino elettrico e sbatte contro il marciapiede: uomo grave

Ha perso il controllo del suo monopattino elettrico ed è finito contro il muretto del marciapiede: la caduta è stata talmente rovinosa che ha sbattuto la testa in modo violento sull'asfalto, procurandosi una ferita e un trauma cranico. Ora lotta in gravi condizioni all'ospedale Niguarda.

Sfortunato protagonista dell'incidente è uno straniero 39enne. Come ricostruisce la polizia locale di Milano, l'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra lunedì e martedì. Il conducente del monopattino viaggiava lungo via Comasina e lo schianto, nel quale non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo, si è verificato all'altezza di via Alessandro Litta Modignani.

Sul posto, oltre agli agenti di piazzale Beccaria, sono intervenuti medici e infermieri del 118. L'Agenzia regionale emergenza urgenza, arrivata con due equipaggi in codice giallo, è andata via col paziente in codice rosso: trasportato dall'ambulanza verso il pronto soccorso del vicino Niguarda. Le condizioni del 39enne, fanno sapere dalla centrale operativa, restano delicate.