Si schianta col monopattino contro un'auto: 22enne molto grave

Un ragazzo di 22 anni portato all'ospedale in codice rosso dopo essersi schiantato con un monopattino elettrico contro un'auto. L'incidente nella mattinata di mercoledì 25 gennaio, verso le 8.40, in via Cavezzali, zona Loreto.

Sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze, e polizia locale di Milano. A causa di molteplici e pesanti traumi, il ragazzo è stato soccorso e portato in rosso al San Raffaele, dove è al momento ricoverato in prognosi riservata. È invece rimasto illeso l'automobilista, che si è subito fermato a prestare soccorso al giovane.

Gli agenti della locale hanno effettuato i rilievi che serviranno a chiarire la dinamica del sinistro e ad accertarne le responsabilità. In base a quanto è stato finora ricostruito, l'impatto sarebbe avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Cavezzali e via Padova. Sembra che entrambi i mezzi stessero viaggiando a velocità ridotta e che la gravità delle condizioni del ragazzo sarebbe dovuta alla modalità con cui è caduto.