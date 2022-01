Incidente col monopattino elettrico in via Galvani, un ferito grave

Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un monopattino elettrico in via Luigi Galvani a Milano (zona Stazione Centrale) nella serata di sabato 22 gennaio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 22, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale il 40enne avrebbe perso il controllo del monopattino elettrico finendo a terra e sbattendo rovinosamente la testa sull'asfalto. Nel sinistro non risultano coinvolti altri mezzi e, fanno sapere da piazza Beccaria, non sono state trovate anomalie (buche) sul manto stradale.

Le condizioni de 40enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato, è stato trasportato con la massima urgenza al Niguarda, le sue condizioni sono gravi.