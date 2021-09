Incidente in via Gazzoletti a Milano, ragazzo si schianta col monopattino: grave

/ Via Privata Antonio Gazzoletti

Prima l'impatto con l'asfalto, poi la corsa in ospedale. È stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Carlo il 26enne che è rimasto gravemente ferito dopo una caduta con il monopattino elettrico in vi Antonio Gazzoletti a Milano (zona Quarto Oggiaro) nella notte tra venerdì e sabato 25 settembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 3:00, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora nitidi e sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi.

Le condizioni del giovane sono subito apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Il giovane, sveglio e cosciente, è stato accompagnato d'urgenza al San Carlo a causa di un violento trauma cranico e alcune escoriazioni su tutto il corpo.