Incidente col monopattino elettrico: ragazzo in gravi condizioni

Un ragazzo di 26 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente col monopattino elettrico. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì, attorno alle 16, in via dell'Industria a Gaggiano (Milano).

Stando alle primissime informazioni, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha fatto alzare in volo una squadra con l'elisoccorso per raggiungere il luogo dell'incidente. Oltre al personale arrivato via terra con un'ambulanza. Il ferito è in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. E il codice d'intervento, dopo l'arrivo del personale sanitario, è passato da rosso a giallo.

La polizia locale di Gaggiano ha fatto i rilievi per capire esattamente la dinamica. Non è ancora noto se nell'incidente è rimasto coinvolto un altro veicolo o se il 26enne ha fatto tutto da solo.