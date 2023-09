Cade dal monopattino per un malore. Portato in ospedale

Un uomo di 29 anni è stato ricoverato in ospedale venerdì in tarda mattinata, in seguito a un incidente stradale mentre era a bordo di un monopattino elettrico.

È successo a Niguarda, nella zona del lago del Parco Nord, verso l'una meno venti. Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), il 29enne sarebbe caduto da solo, a causa di un malore, mentre stava procedendo tra la zona del parcheggio automobilistico e l'inizio del percorso pedonale.

Sul posto i sanitari del 118, con un'automedica e un'ambulanza, che hanno portato il 29enne al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo. Presente anche la polizia locale di Milano per i rilievi.