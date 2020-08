Incidente in Buenos Aires, schianto moto-monopattino: tre 20enni feriti (solo uno col casco)

Incidente nella notte tra giovedì e venerdì, verso l'una, in corso Buenos Aires. Una moto e un monopattino si sono schiantati e tre ventenni sono rimasti feriti, per fortuna nessuno in modo grave nonostante due di loro fossero senza casco.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato i ragazzi in ambulanza in ospedale. In particolare, una ragazza di 20 anni è stata trasportata al Policlinico di Milano per contusioni a testa spalla e torace; un ragazzo di 29 anni è stato portato al Fatebenefratelli per una contusione al naso; mentre un 28enne - l'unico a indossare il casco - è stato soccorso, sempre al Fatebenefratelli, per contusioni a testa e torace.

Ad accorrere sul posto anche la polizia locale di Milano, alla quale sono affidati i rilievi di legge utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Negli ultimi mesi a Milano si è registrato un boom di noleggi dei monopattini in sharing (+400%) ma anche un aumento di incidenti con questi mezzi: all'11 agosto ne risultava quasi un migliaio con monopattini o bici.