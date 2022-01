Ragazzo ferito dopo incidente in monopattino nel Milanese

Un 21enne portato d'urgenza in ospedale dopo uno schianto in monopattino. Incidente in via Bovisasca a Novate Milanese, hinterland nord della città, nella mattinata di venerdì 14 gennaio, intorno alle 11. Sul posto 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale della cittadina.

Per cause ancora in via di accertamento il giovane è andato a collidere contro un'auto. Nell'impatto ha riportato diverse contusioni e dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori il giovane era cosciente e non si trova in pericolo di vita.