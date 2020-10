Milano, 15enne si schianta col monopattino in sharing: in ospedale con un trauma facciale

Ennesimo incidente in monopattino a Milano. Questa volta a farne le spese è stata una ragazzina di 15 anni, una giovane italiana, rimasta coinvolta in uno schianto avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza in piazzale Arduino, in zona Fiera.

Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, la 15enne è stata medicata sul posto e poi portata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Nella caduta, stando a quanto appreso, ha riportato un trauma facciale: le sue condizioni sono giudicate serie, anche se non è in pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. Secondo gli accertamenti di piazzale Beccaria, la giovane - che viaggiava a bordo di un monopattino in sharing - avrebbe fatto tutto da sola e nello schianto non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.