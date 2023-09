Camion travolge monopattino e scappa: uomo grave, è caccia al pirata della strada

Lo avrebbe travolto e sarebbe scappato. Lo avrebbe lasciato a terra e sarebbe fuggito via. A Milano è caccia al pirata della strada che lunedì mattina ha investito un uomo in monopattino, poi finito in condizioni gravi al pronto soccorso del Policlinico.

Stando a quanto ricostruito da MilanoToday, lo schianto è avvenuto all'alba - verso le cinque - all'incrocio tra via Archimede e via Giuseppe Compagnoni, a due passi dalla fermata metropolitana di Dateo, in pieno centro città. Il pirata, alla guida di un autocarro, avrebbe centrato il monopattinista e sarebbe poi scappato, facendo perdere le proprie tracce.

Il ferito, soccorso dagli equipaggi del 118, è stato accompagnato al pronto soccorso in prognosi riservata e in condizioni molto serie. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, che hanno raccolto tutti gli elementi utili per dare un nome e un volto al guidatore fuggito.

La caccia al pirata è ancora in corso, ma il cerchio attorno all'uomo potrebbe stringersi in tempi non particolarmente lunghi. Una mano come sempre potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso lo schianto o il percorso compiuto dal conducente dopo l'incidente.