Cade con il monopattino elettrico in San Babila: ragazza in codice rosso in ospedale

Grave incidente stradale martedì sera in piazza San Babila, pieno centro di Milano. Lì, stando alle prime informazioni finora riferite dai soccorritori, una ragazza di 21 anni che si trovava a bordo di un monopattino elettrico avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduta rovinosamente al suolo.

La 21enne è stata soccorsa dall'equipaggio di un'ambulanza del 118 e portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico. Nello schianto ha riportato diversi traumi e le sue condizioni sono giudicate serie, anche se fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Secondo i primi dettagli, nell'incidente non dovrebbe essere rimasto coinvolto nessun altro mezzo, anche perché quel tratto di piazza è pedonale e chiuso alle auto.

Poco popo, verso l'una, un secondo schianto è avvenuto in via Cenisio. Un 24enne, anche lui a bordo di un monopattino, non è riuscito a "tenere" la tavoletta elettrica ed è caduto. Per lui fortunatamente ferite meno gravi: è stato ricoverato in codice giallo al Fatebenefratelli.