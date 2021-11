Incidente col monopattino a Sedriano: grave una donna di 38 anni

Una donna di 38 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente in viale Europa a Sedriano (hinterland Ovest di Milano) nella mattinata di lunedì 29 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 8:50, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica di quello che è accaduto è al vaglio della polizia locale di Sedriano, per il momento non è chiaro se la donna sia stata urtata da un mezzo o abbia fatto tutto da sola perdendo il controllo del monopattino elettrico e rovinando al suolo.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 112 aveva inviato un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. La donna, stabilizzata dai soccorritori, è stata trasportata d'urgenza al Niguarda dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per un importante trauma cranico, le sue condizioni sarebbero delicate.