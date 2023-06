Cade col monopattino elettrico: uomo grave dopo incidente a Milano

È caduto col monopattino lungo via Carlo Amoretti a Milano. Avrebbe fatto tutto da solo. Ora è ricoverato in condizioni delicate in ospedale.

Grave incidente stradale nella serata di mercoledì. Attorno alle 23, un uomo di 40 anni è rimasto ferito in modo serio dopo aver perso il controllo del suo monopattino elettrico.

Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118: ambulanza e automedica. Il 40enne è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Per fare i rilievi sono arrivati gli agenti della polizia locale: stando a quanto riferito, il ferito viaggiava sulla carreggiata in direzione via Lessona, quando è rovinato a terra senza coinvolgere altri veicoli.