Schianto in monopattino a Milano: uomo in coma

Lo schianto, il colpo alla testa e la corsa in ospedale. Gravissimo incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Milano, dove un uomo di 49 anni è finito in coma dopo essere caduto da un monopattino elettrico.

Teatro del dramma, avvenuto poco dopo le due, è stato l'incrocio tra via Ugo Bassi e via Carlo Farini. Lì il 49enne avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto, battendo con violenza il capo.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in condizioni gravissime: è in coma e in pericolo di vita. I rilievi sono stati effettuati agli agenti della polizia locale: stando a una prima ricostruzione, la vittima avrebbe fatto tutto da sola e nell'incidente non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.