Incidente a Milano, perde il controllo del monopattino e si schianta: grave 50enne

Grave incidente domenica pomeriggio a Milano, dove un uomo di 50 anni è rimasto ferito in maniera seria dopo essere caduto dal suo monopattino. Lo schianto è avvenuto alle 18.30 in via Luisa Battistotti Sassi, in zona viale Corsica.

Stando a quanto finora appreso, il 50enne avrebbe perso il controllo del mezzo elettrico - di sua proprietà - e sarebbe finito rovinosamente al suolo. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, l'uomo è poi stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato in codice rosso e in condizioni delicate.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. I ghisa, secondo le prime indiscrezioni, non avrebbero rilevato nessuna anomalia stradale - potenziali buche o dislivelli - e avrebbero escluso l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Sembra certo, quindi, che il 50enne abbia fatto tutto da solo, anche se non è chiaro il motivo per cui ha perso il controllo del monopattino.