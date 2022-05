Incidente in monopattino, grave un 30enne

Un uomo di 30 anni portato in ospedale in codice rosso dopo essersi schiantato con un monopattino elettrico. Incidente in via Giosuè Borsi, a Milano in zona Navigli, nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 maggio, intorno alle 3.15.

Sul posto sono accorsi un'ambulanza del 118 e la polizia locale. Il 30enne, soccorso per un trauma cranico causato dall'impatto, è stato portato al Policlinico di Milano in codizioni gravi. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, il giovane tendeva a perdere conoscenza, anche se non è chiaro se ciò fosse dovuto al colpo preso in testa o al precedente uso di un'ingente quantità di alcol.

Ad effettuare i rilievi di legge sul luogo del sinistro gli agenti della locale. In base a quanto finora ricostruito, lo schianto sembra avvenuto in autonomia, non coinvolgendo altri veicoli.