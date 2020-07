Incidente col monopattino elettrico in via Crespi a Milano: finisce in ospedale

È stata trasportata al Policlinico la donna di 36 anni che nella notte tra venerdì e sabato 25 luglio è rimasta coinvolta in un incidente con un monopattino elettrico in via Crespi a Milano (zona Darsena).

Tutto è accaduto un attimo dopo la 1.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano ma sembra che non ci sia nessun altro mezzo coinvolto nell'incidente.

La donna, soccorsa da un'ambulanza, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incidenti con i monopattini

Quello di via Crespi è solo l'ultimo incidente che coinvolge un monopattino elettrico. E ora la procura vuole vederci chiaro. Nei giorni scorsi gli inquirenti del dipartimento tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano hanno inviato una lettera alla polizia locale, missiva in cui si chiede di trasmettere tutti i documenti relativi ai sinistri con i nuovi mezzi a due ruote avvenuti a partire dal 1° maggio.“