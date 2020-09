Schianto in monopattino: 17enne cade e batte la testa, in codice giallo in ospedale

Altro grave incidente in monopattino a Milano. Questa volta a farne le spese è stata una ragazzina di 17 anni, poi finita al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli.

Lo schianto, stando a quanto finora ricostruito, è avvenuto verso le 2.20 in piazza Papa Giovanni XXIII, a due passi da via Vincenzo Monti, in pieno centro città. A dare l'allarme al 118 è stata una volante della polizia che in quel momento stava passando per caso e ha notato la giovane a terra con il mezzo poco distante da lei.

La ragazza è stata quindi soccorsa dall'equipaggio di un'ambulanza e poi trasportata in codice giallo al Fatebenefratelli: nella caduta ha battuto con violenza la testa al suolo e i medici hanno voluto monitorare il suo stato di salute. Secondo le prime ricostruzioni, nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. La 17enne, non è chiaro perché, avrebbe perso da sola il controllo della tavoletta, finendo poi sull'asfalto.

Venerdì mattina un secondo incidente che ha visto coinvolto un monopattino è avvenuto a Rho, in corso Europa. Lì un 32enne si è scontrato con una Opel Corsa a causa di un semaforo rosso non rispettato - non è ancora stato stabilito da chi - e dopo essere finito sul parabrezza della macchina, è volato a terra. Anche lui è stato ricoverato in ospedale in codice giallo con un serio trauma cranico.