Grave incidente in monopattino: 30enne cade e sbatte con violenza la testa

Il fatto è avvenuto in via San Gregorio nella notte

Ancora un grave incidente con un monopattino elettrico a Milano. Nella notte, intorno all'1 e 30, un uomo di 30 anni, D..W., per cause da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo e ha sbattuto con violenza la testa al suolo, rovinando a terra.

Subito dalla centrale operativa del 118 sono stati inviati i soccorsi. I sanitari dell'ambulanza l'hanno stabilizzato sul posto e portato all'ospedale Città Studi. Il 30enne non è in pericolo di vita anche se ha subito un forte trauma cranico commotivo. Non è noto perchè l'uomo fosse in giro nell'orario di coprifuoco. Ora è in osservazione.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.