16enne cade dal monopattino e batte la testa: molto grave

Un ragazzo di 16 anni trasportato all'ospedale in codice rosso dopo essere caduto con il monopattino. L'incidente verso le 3 della notte tra lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre in viale Bianca Maria, circonvallazione esterna di Milano.

Sul posto sono intervenuti il 118, con ambulanza e automedica, e la polizia locale di Milano. Il 16enne, che aveva perso conoscenza a causa di un pesante trauma cranico, è stato intubato e portato all'ospedale Policlinico di Milano.

In base a quanto ricostruito, il ragazzo si trovava su un monopattino elettrico e stava andando verso viale Majno, quando, per cause ancora da accertare, è caduto picchiando forte la testa al suolo. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.