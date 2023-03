Schianto a Milano: viaggia in monopattino, travolto da un'auto. Rischia la vita

Grave incidente a Milano, nella notte di venerdì 10 marzo, in periferia sud. Un uomo di trent'anni è in pericolo di vita in ospedale dopo essere stato investito da un'auto mentre viaggiava a bordo di un monopattino elettrico. È successo in via Beldiletto, all'angolo con viale Famagosta, alle tre di notte.

Al momento è ignota la dinamica dello schianto. Sul posto si sono precipitati i vigili urbani (a cui è affidata la ricostruzione dei fatti) e i sanitari del 118, con un'ambulanza e un'automedica, che hanno intubato il trentenne e lo hanno trasportato d'urgenza al Policlinico, in codice rosso, dove lotta tra la vita e la morte.