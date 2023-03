Incidente a Milano, schianto col monopattino: uomo gravissimo

Gravissimo incidente lunedì mattina in viale Jenner a Milano, dove un uomo che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico si è schiantato violentemente sull'asfalto. Il dramma si è consumato pochi minuti dopo le 7 all'incrocio con via Resegone.

Stando a quanto finora riferito dalla polizia locale, nell'incidente non sarebbe rimasto coinvolto nessun altro veicolo. La vittima - che non aveva documenti, ma avrebbe circa 40 anni - avrebbe quindi fatto tutto da sola. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, l'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Nello schianto ha riportato diversi traumi e la prognosi è riservata.

I ghisa hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica e le cause dell'accaduto.