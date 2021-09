Incidente a Milano, ragazzo si schianta con il monopattino: grave

Un ragazzo di 24 anni ferito in modo grave dopo una caduta con il monopattino elettrico. L'incidente nella notte tra mercoledì e giovedì, poco prima delle 3, in piazza XXIV Maggio, zona Navigli. Sul posto sono accorse un'ambulanza del 118 e la polizia locale di Milano.

In base a quanto ricostruito dagli agenti, per cause ancora da accertare, il 24enne, un ragazzo italiano, stava guidando un monopattino elettrico a noleggio, quando è andato a schiantarsi contro lo spartitraffico. L'impatto, che non ha coinvolto alcun altro veicolo, è stato tanto violento da causargli gravi traumi.

Dopo averlo stabilizzato, i soccorritori hanno trasportato il ragazzo - in codice rosso - all'ospedale Policlinico di Milano. Al momento dell'arrivo dell'ambulanza, come riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, era comunque cosciente. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla polizia locale.