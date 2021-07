Incidente a Milano, violento schianto: 10 auto coinvolte

Un violento schianto con ben 10 auto coinvolte. È successo nella notte tra domenica e lunedì, poco prima delle 3, in piazza Monte Falterona, zona San Siro, dove sono accorse un'ambulanza del 118 e la polizia locale di Milano.

In base a quanto ricostruito, un'utilitaria stava passando nella piazza quando, per cause ancora in via di accertamento, ha impattato contro un veicolo in sosta che, a catena, ha causato un tamponamento a catena: in totale sono state nove le auto parcheggiate a rimanere danneggiate nel sinistro.

Tre le persone soccorse dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, un italiano e due stranieri, che però hanno tutte rifiutato il trasporto in ospedale, non avendo, per fortuna, riportato traumi rilevanti.

Per ripercorrere l'esatta dinamica dell'incidente saranno utili i rilievi effetuati dagli agenti della locale. Il conducente del veicolo che ha urtato gli altri nove è risultato negativo all'alcol test e al momento non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare il suo improvviso sbandamento.