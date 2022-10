Camion si ribalta e perde il carico: ferito un 48enne, strada chiusa

Un uomo in ospedale, un cassone ribaltato e il carico finito in mezzo alla strada. Incidente stradale tra due mezzi pesanti nella mattinata di martedì 4 ottobre a Trezzo sull'Adda, nel Milanese.

Pochi minuti dopo le 10 lungo la Monza-Trezzo, la strada provinciale 2 che collega il comune milanese al confine con la Brianza con il capoluogo brianzolo, due autoarticolati si sono scontrati. I mezzi, secondo quanto al momento ricostruito, sembra stessero percorrendo il tratto in direzioni differenti. Uno dei due mezzi si è ribaltato e il cassone è finito contro l'altro camion con il carico disseminato tra le corsie.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dall'azienda regionale emergenza e urgenza che ha inviato un'ambulanza e i carabinieri della compagnia di Pioltello. I militari si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e il tratto è rimasto chiuso per consentire l'intervento dei soccorsi e la rimozione dei mezzi, facendo registrare qualche disagio per la viabilità.

Il personale sanitario ha soccorso un uomo di 48 anni che è stato trasferito in codice giallo in ospedale.