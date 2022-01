Schianto frontale in curva: tre feriti, uno grave

Grave incidente stradale lunedì pomeriggio a Morimondo, nel Milanese, dove due auto si sono scontrate tra loro sulla Ss526, la provinciale dell'Est Ticino. Nello schianto, avvenuto poco prima delle 18, sono rimaste coinvolte due vetture che viaggiavano in due direzioni opposte.

Tre i feriti: un 16enne, una donna di 47 anni e un uomo di 40. Soccorso dagli equipaggi di tre ambulanze e un'auto medica del 118, i tre sono tutti stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia: la donna e il ragazzo sono stati ricoverati in codice giallo, con ferite lievi, mentre il 40enne è stato trasferito in codice rosso e il suo quadro clinico è decisamente delicato.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri di Abbiategrasso, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire le cause dell'incidente. Stando ai primi accertamenti, lo schianto tra le auto, frontale, sarebbe avvenuto dopo che una delle due vetture ha invaso l'altra corsia in curva.