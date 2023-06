Alfina, la mamma-ciclista uccisa da una betoniera a Milano

Si chiamava Alfina d'Amato la donna che nella mattinata di oggi, giovedì 22 giugno, ha perso la vita in un incidente stradale, l'ennesimo in cui ad avere la peggio è chi si sposta in bici.

60 anni compiuti lo scorso gennaio, la donna lascia il compagno convivente e un figlio ancora adolescente. Originaria di Salerno e residente da lungo tempo a Milano, Alfina d'Amato amava andare in bici, come testimoniano alcune fotografie pubblicate sul suo profilo social.

L'incidente

La mamma-ciclista è stata travolta e uccisa da un camion betoniera. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 di giovedì in piazza Francesco Durante, non lontano da piazzale Loreto, quartiere Casoretto. La donna era stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario, arrivato con ambulanza e automedica, che l'aveva rianimata e intubata sul posto. Ma le sue condizioni, purtroppo, erano troppo gravi: è morta poco dopo l'arrivo al Policlinico ma è morta poco dopo il suo arrivo.

In base a una prima ricostruzione, il camion stava svoltando a destra mentre la donna percorreva la strada da via Francesco Predabissi verso viale Lombardia, forse in quel momento stava proprio attraversando la via. In quell'incrocio la betoniera avrebbe agganciato la bici, trascinandola per una cinquantina di metri. Tant'è che il conducente del mezzo pesante ha fermato il veicolo davanti alla banca Fineco, in direzione via Andrea Costa. Non si era accorto di nulla e alcuni passanti hanno richiamato la sua attenzione per segnalare l'accaduto. I rilievi dei 'ghisa' proseguono per comprendere nel dettaglio la dinamica.