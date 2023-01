Nonna uccisa da un camion per salvare la vita al nipotino: ha fatto da scudo al piccolo

È morta, investita da un camion, per salvare la vita al nipotino che stava accompagnando a scuola. Tragedia sulle strade di Casatenovo, comune del lecchese al confine con la Brianza, lunedì mattina. Il dramma si è consumato intorno alle 8.30 del 9 gennaio quando Carla Viganò, 73 anni, mano nella mano con il nipote di otto anni stava attraversando la strada all'altezza di via San Gaetano. Proprio in quel momento sarebbe sopraggiunto un mezzo pesante che ha travolto la donna. Lei stessa avrebbe fatto da scudo al nipote, salvandolo.

Il bambino è rimasto illeso ma per la donna non c'è stato scampo. Secondo le prime informazioni, pare che l'investimento sia avvenuto a ridosso delle strisce pedonali. La prima a prestare soccorso è stata una donna che si è fermata lungo il tratto, una infermiera che aveva appena terminato il turno di lavoro.

L'azienda regionale emergenza e urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso e l'elicottero. Per la 73enne non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto. I rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro mortale sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale cittadina che hanno chiuso il tratto.