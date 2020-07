Incidente a Trucazzano, morta la donna coinvolta nel violentissimo schianto

Non ce l'ha fatta la donna della coppia coinvolta nel drammatico incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla strada provinciale Rivoltana, a Trucazzano. La vittima - 64 anni, di Rodano - è spirata in ospedale. Rimangono invece gravi le condizioni del marito.

Il violentissimo schianto

Il sinistro è avvenuto intorno alle 17:30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri di Cassano d'Adda, accorsi sul posto per i rilievi, ma sembra che la moto con a bordo la signora e il marito, 67 anni, sia rovinata a terra in seguito a una collisione con un'automobile guidata da una donna. A provocare lo scontro sarebbe stata l'invasione da parte dell'automobilista della corsia opposta.

Le condizioni dei feriti erano subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due elicotteri, quattro ambulanze e un'automedica. La più grave era la donna di 64 anni, che era stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Monza, ma a causa delle ferite riportate è poi deceduta.

Gravi anche le condizioni del 67enne, trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Legnano, dove è ancora ricoverato; non desterebbero particolari preoccupazioni, invece, le condizioni della conducente dell'auto, portata in codice giallo al San Raffaele, che ora verrà indagata per omicidio stradale.