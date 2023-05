Chi era Erika, la ragazza morta a 24 anni in un incidente d'auto

Aveva solo 24 anni Erika di Dio Roccazzella, la ragazza che ha perso la vita all'ospedale Niguarda di Milano per le conseguenze dell'incidente di domenica 14 maggio sulla A8.

Spirata martedì 16 maggio, la giovane, originaria di Solaro (Milano), avrebbe compiuto 25 anni a settembre. Lo schianto si era verificato all'alba di domenica intorno alle 4.20, sulla A8 Milano-Varese, in direzione laghi e all'altezza dell'ex area Expo. La ragazza si trovava su una Fiat Cinquecento insieme a due amiche e colleghe di lavoro, con le quali stava rincasando dopo una serata trascorsa a Milano e che per fortuna non sono rimaste ferite in modo grave.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, l’auto sulla quale viaggiava Erika sarebbe uscita di strada sulla destra e, dopo un primo impatto, sarebbe stata sbalzata verso il centro della carreggiata. Una volta nella terza corsia sarebbe stata travolta da un'altra macchina che non sarebbe riuscita a evitarla.

Chi era Erika

Erika, che aveva frequentato l’istituto superiore Antonio Parma a Saronno (Va), era cresciuta a Solaro, città dove era molto conosciuta e che in queste ore si è stretta al dolore della sua famiglia. Fidanzata, la ragazza lavorava a Cusano Milanino in una filiale assicurativa.