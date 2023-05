Incidente in auto con gli amici: Erika muore a 24 anni

Non ce l'ha fatta Erika Di Dio, la 24enne che domenica 14 maggio era rimasta coinvolta in un gravissimo incidente sulla A8. La ragazza, di Solaro (Milano), è spirata martedì all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trovava ricoverata.

Lo schianto si era verificato nella notte, intorno alle 4.20, sulla A8 Milano-Varese, in direzione laghi e all'altezza dell'ex area Expo. La giovane si trovava su una Fiat Cinquecento insieme a quattro amici, tre ragazze tra i 24 ai 30 anni e un 27enne. Tutti e quattro erano rimasti feriti, ma per fortuna non in modo grave.

In base a quanto ricostruito, la Cinquecento sarebbe stata sbalzata in terza corsia dopo l'impatto contro un altro veicolo. A quel punto la 24enne sarebbe stata travolta da un terzo mezzo, forse dopo essere scesa dalla macchina spontaneamente. Sin da subito le sue condizioni erano state giudicate gravissime dai soccorritori. Sul terribile incidente sta effettuando ulteriori accertamenti la polizia stradale.