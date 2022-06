Ragazzina di 14 anni investita e uccisa mentre va al ballo del liceo

Doveva essere una serata speciale. L'arrivederci alla scuola, il suo primo ballo, i giochi con le amiche e gli amici. E invece Oriana Fregoni, 14 anni, al suo liceo non c'è mai arrivata. Un'auto guidata da un anziano l'ha travolta a due passi dall'istituto Gandini di Lodi, in via Salvo d'Acquisto. E a nulla è valsa la corsa verso l'ospedale, purtroppo inutile.

Il dramma si è consumato lunedì sera verso le 19, nel capoluogo lodigiano. La giovanissima era insieme alla mamma e alla sorellina, che l'avevano accompagnata a scuola, dove era in programma la festa di fine anno. Oriana, che frequentava la prima, stava attraversando, quando - per cause ancora da ricostruire - la macchina l'ha centrata in pieno.

Soccorsa dagli equipaggi del 118, la 14enne è stata trasportata in elicottero agli Spedali civili di Brescia. Mercoledì mattina la tragica notizia della sua morte, con i medici costretti ad arrendersi.

Della tragedia è stata subito avvisata l'autorità giudiziaria e la vettura è stata sequestrata. La procura di Lodi ha immediatamente aperto un'inchiesta sull'incidente.