Una ragazza di 18 anni morta in un incidente auto-moto a Pozzo (Milano)

Una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un incidente auto-moto. Lo schianto verso le 8.30 di venerdì 25 marzo tra via Turati e via Leonardo Da Vinci a Pozzo d'Adda, hinterland nord est di Milano.

Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze e l'elisoccorso, e i carabinieri di Vaprio d'Adda. Nell'impatto, che ha coinvolto due moto e un'auto, sono rimasti feriti, per fortuna non in modo grave, anche un uomo di 59 anni e un'altra ragazza di 18. Il primo è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Zingonia (Bg), mentre la seconda è andata in giallo con l'elicottero a Bergamo.

In base alle prime informazioni, una delle due moto sarebbe riuscita a evitare la collisione con l'auto, mentre l'altra si sarebbe schiantata. Tutti i rilievi di legge sono affidati ai militari.