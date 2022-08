Auto 'vola' in una scarpata e nessuno la vede: donna trovata morta 5 ore dopo, grave il marito

Sono rimasti lì per ore senza che nessuno si accorgesse di nulla. Senza riuscire a chiedere aiuto. E quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per lei ormai non c'era già più nulla da fare. Tragico incidente stradale martedì mattina a Santa Margherita di Staffora, nell’Oltrepò pavese, costato la vita a una 87enne di Milano, che era in macchina con suo marito 90enne, anche lui residente nel capoluogo.

I due, stando a quanto appreso, stavano trascorrendo le ferie estive proprio nel paesino del Pavese, dove hanno un'abitazione. Verso le 11 di mattina, secondo quando finora accertato, moglie e marito sarebbero saliti a bordo di una vecchia Rover ma, per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo alla guida non sarebbe più riuscito a controllare il veicolo, che avrebbe sfondato una recinzione finendo in una scarpata, nascosto dalla vegetazione.

L'allarme è scattato soltanto verso le 16, quando una vicina di casa della coppia avrebbe notato i segni dell'incidente. I medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziana. Suo marito, che ha poi ricostruito l'accaduto con i carabinieri, è stato invece trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sono giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nello schianto non sarebbe rimasta coinvolta nessun'altra auto.