Non ce l'ha fatta Sara Basilico, vittima dell'incidente sulla A8

È morta la 22enne vittima del grave incidente avvenuto il 27 ottobre sulla A8. Si chiamava Sara Basilico ed era di Vanzago. La giovane è morta martedì all’ospedale Niguarda, dove era stata trasportata in condizioni drammatiche dopo lo schianto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16, all’altezza della barriera di Milano nord. Secondo quanto ricostruito due auto si sarebbero urtate violentemente. Le condizioni delle tre donne ferite sono subito apparse disperate e sul posto è dovuto intervenire anche l’elisoccorso.

In seguito all'urto Sara, che era passeggera dell'auto che si è ribaltata, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. La conducente, invece, era riuscita a uscire autonomamente dalla vettura, portata poi in codice giallo a Legnano per un trauma cranico e alcune ferite. Rimasta illesa la terza donna.