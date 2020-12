Milano, morta la "suorina Assunta": travolta da un'auto mentre portava cibo a un clochard

Era in strada per aiutare qualcuno, come aveva fatto praticamente per tutta la sua vita. Stava tornando a casa dopo essersi occupata di quel clochard a cui ogni sera non faceva mai mancare un piatto caldo e le attenzioni. Ma a casa, purtroppo, non ci è arrivata più. Perché la vita di suor Maria Assunta Porcu - 63 anni, della congregazione delle piccole Apostole di Gesù - si è interrotta sul cavalcavia di via Giovanni Battista Grassi. Verso le 17.30, una Citroen che viaggiava sulla corsia riservata ai tram ha travolto la sua bici e per lei, nonostante il trasporto all'ospedale Sacco, non c'è stato nulla da fare.

Missionaria in Burundi nei primi anni '80, suor Assunta era poi tornata a Milano dove non aveva mai smesso di preoccuparsi per gli altri. "Ci sono persone che nel silenzio si spendono molto per il prossimo. Questa è la 'suorina Assunta', così tutti la chiamavano dove viveva, nelle case popolari di Via Cittadini-Zoagli", il ricordo di Fabio Galesi, assessore del municipio 8 del comune di Milano.



"Purtroppo è scomparsa ieri pomeriggio verso le ore 17.30. È stata investita in bicicletta sul ponte di Via G.B. Grassi. Come tutte le sere si recava sotto al ponte per portare un pasto caldo al senzatetto che da anni vive li - ha raccontato Galesi -. Nel ritornare a casa purtroppo una macchina l'ha investita. La suorina Assunta era una figura di riferimento del quartiere di Quarto Oggiaro, ma non solo, una persona devota nell'aiutare il prossimo. Voglio ricordarti con il tuo sorriso e con le tue belle parole - il commiato dell'assessore -. Ciao Suorina".