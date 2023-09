Incidente a Vermezzo, donna travolta sulle strisce pedonali: morta sul colpo

Travolta e uccisa. Tragico incidente stradale venerdì mattina a Vermezzo con Zelo, nel Milanese, dove una donna di 68 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto. Teatro del dramma, avvenuto poco prima delle 7, la strada provinciale 30.

La vittima, stando a quanto finora appreso, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando sarebbe stata centrata da una macchina. La prima a soccorrere la 68enne è stato lo stesso guidatore della vettura, che ha cercato anche di praticarle il massaggio cardiaco. Lo stesso hanno fatto gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, ma per la signora non c'è stato nulla da fare: è morta praticamente sul colpo.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, cui spetterà ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

Inicdente che è l'ennesimo costato la vita a un pedone da inizio anno. Soltanto nella città di Milano da gennaio a oggi - oltre a cinque ciclisti uccisi - sono infatti morte otto persone. La scia di sangue si era aperta il 10 gennaio, quando la 95enne Angela Bisceglia era stata travolta da un camioncino in retromarcia sul marciapiede in via Valassina. Meno di un mese dopo, il 7 marzo, era toccato a Federico Cafarella: 25 anni, era stato ammazzato da un bus dell'Atm mentre attraversava la strada in via Arici.

Il 15 luglio altro dramma, in viale Fulvio Testi, dove una moto aveva investito il 75enne Luciano Avigliano, deceduto praticamente sul colpo. Ad agosto due morti in meno di un mese: l'1 il giovane Karl Nasr, 18enne in vacanza in città con i genitori, schiacciato contro un palo da una supercar in viale Umbria e il 28 mattina l'89enne Nicola Zezza, morto dopo lo scontro con un taxi in via Pecorari, pieno centro città. A settembre, bilancio ancora più tragico. L'8 a perdere la vita è stata una donna di 77enne, finita - in via Inganni - sotto un'auto che si è ribaltata dopo uno scontro con un altra macchina. La notte del 17 a restare sull'asfalto è stato invece il 28enne Vassil Facchetti, centrato da una Mercedes in viale Jenner dopo una serata in discoteca con gli amici. Il guidatore, un 30enne, si è consegnato soltanto 16 ore più tardi, dopo aver finto che gli aveva rubato l'auto. Il 18 mattina, alle 11, l'ultimo dramma, in via Trasimeno, con la 75enne Nina Pansini uccisa da un camion dell'Amsa.