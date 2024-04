Incidente a Milano, schianto tra due auto: morta una donna

Tragico incidente stradale giovedì mattina a Milano, dove una donna di 78 anni è morta dopo che la sua auto si è schiantata contro un'altra vettura. Teatro del dramma, avvenuto poco prima di mezzogiorno, è stato l'incrocio tra viale Alcide de Gasperi e via Grosio.

Stando alle primissime informazioni finora apprese, la vittima è stata trovata in arresto cardiocircolatorio dai soccorritori del 118, che l'hanno poi trasportata al pronto soccorso del San Carlo con le manovre di rianimazione in corso. Poco dopo l'arrivo in ospedale, però, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.