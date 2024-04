Incidente tra auto e camion: donna morta

Una donna è morta in un incidente tra un'auto e un camion, a Vigevano (Pavia). L'incidente è avvenuto attorno alle 11 di mercoledì, in corso Pavia.

La donna, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morta sul colpo. Era al volante della sua auto quando, per motivi ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un tir. Giunti sul posto, i soccorsi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno potuto solo constatare il decesso della donna.

Oltre ai due equipaggi su ambulanza e automedica, in corso Pavia sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi.

Alcune ore prima un'altra donna, una ragazza di 26 anni, era morta in un incidente stradale analogo.