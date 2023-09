Giorgia Daluiso, 20 anni, morta dopo lo schianto in via Satta a Milano

Si chiama Giorgia Daluiso la ragazza di 20 anni morta al Niguarda, dove era stata trasportata in condizioni disperate in seguito all'incidente stradale in zona Quarto Oggiaro, tra via Satta e via Vittani, avvenuto poco prima di mezzanotte. Lo schianto si è verificato tra una Mercedes Classe A nera e una Mitsubishi Colt rossa. Quest'ultima è stata scagliata via dopo lo schianto, contro un palo della luce e poi contro un cancello, mentre la Mercedes si è accartocciata su sé stessa.

A bordo della Colt si trovava Giulia insieme a un ragazzo di 23 anni, che guidava la vettura, ricoverato al San Gerardo di Monza in pericolo di vita. Coloro che viaggiavano sulla Mercedes (tutti 20enni) sono invece stati portati al San Carlo e all'Humanitas in codice giallo. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto è stato frontale-laterale. L'incrocio non è regolato dal semaforo.

La polizia locale non ha ancora diramato i risultati completi dei rilievi ma, all'origine dello schianto, potrebbe esserci una mancata precedenza e l'elevata velocità.