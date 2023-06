Quattro ciclisti uccisi dai camion sulle strade di Milano in sei mesi

Quattro morti. Quattro ciclisti investiti e uccisi sulle strade di Milano in poco più di cinque mesi, quasi uno ogni mese e mezzo. La dinamica è sempre la stessa, identica: un mezzo pesante non vede il ciclista che finisce sotto le ruote. E muore.

La tragica scia di sangue - che per il momento si è fermata con la morte di una 60enne in piazza Durante - è iniziata in viale Brianza, all'altezza di Piazzale Loreto. Qui intorno alle 14.30 di mercoledì 1° febbraio un camion aveva travolto e ucciso Veronica Francesca D’Incà. I soccorritori erano intervenuti in codice rosso, ma non avevano potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un mese e mezzo dopo, il 20 aprile, un camion betoniera ha spezzato la vita di Cristina Scozia, mamma di una bimba di 5 anni, in via Francesco Sforza. Anche in questo caso i sanitari non erano riusciti a salvarle la vita, troppo gravi le ferite riportate. Pochi giorni dopo, l'8 maggio, un camion aveva spezzato la vita di Li Tianjiao.

Nel novembre del 2022, sui Bastioni di Porta Nuova, Silvia Salvarani era stata trascinata e uccisa da una betoniera. Anche lei si trovava in bicicletta.