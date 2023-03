Giovanni e Graziana, marito e moglie morti in un tragico incidente d'auto

Sono Giovanni Fasano, 66 anni, e sua moglie Graziana Bargiggia, 75enne, le due vittime del tragico incidente avvenuto venerdì mattina in via Roma a Pozzo d'Adda, nel Milanese. La macchina della coppia, una Toyota Chr grigia, si è schiantata contro il cancello di un'abitazione all'altezza del civico 42.

L'impatto è stato devastante. Per i due, nonostante l'immediato intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco, che li hanno liberati dalle lamiere della vettura, non c'è stato nulla da fare: i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Entrambi residenti a Monza fino a qualche anno fa, Giovanni e Graziana si erano trasferiti proprio a Pozzo da poco. Moglie e marito erano ex ferrovieri in pensione: Giovanni aveva lavorato come capostazione per Rfi, mentre lei aveva prestato servizio a lungo negli uffici amministrativi di Trenitalia.

La dinamica e le cause dell'incidente, nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli, sono ancora da capire. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale di Pozzo D'Adda mentre i carabinieri di Vaprio D'Adda hanno gestito la viabilità nella zona. Secondo le prime informazioni della polizia locale, alla guida della macchina c'era il 66enne, forse colpito da un malore. La donna era seduta accanto a lui.